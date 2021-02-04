İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Nedim Şener'e açıklamalarda bulundu.

Soylu, izinsiz Boğaziçi eylemlerine ilişkin "İkinci Gezi" söylemlerine sert çıktı.

"Böyle bir ihtimal 100 üzerinden sıfır, buna müsaade etmeyiz." diyen Soylu, "terörist" ifadesini göstericiler arasındaki terör örgütü üyeleri için kullandığını söyledi:

"Bazı siyasetçiler kaşıyor, terör örgütleri böyle bir havayı kullanmayı istiyor ama bu bizim yönetemeyeceğimiz bir süreç değil. Terörist diye örgütlerin etkinliklerine katılan, irtibatları ve iltisakları olan kişileri kastettim."

Bakan Soylu, izinsiz Boğaziçi gösterilerinde polisin şiddet uyguladığı iddialarını yalanladı. "Gözaltı işlemi sırasında direniş gösteriliyorsa müdahale ediliyor." dedi.

"15 Temmuz'u FETÖ, ABD ile birlikte yaptı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bir televizyon programında söylediklerinin de bağlamından kopartıldığını anlattı, sözlerine açıklık getirdi:

"Ne kastettiğim belli, yaptığım açıklamanın hemen arkasından söylüyorum. Amerika'nın 15 Temmuz'un arkasında olduğu apaçık ortada. Onların talimatıyla bunu icra eden de FETÖ idi. 15 Temmuz'un hemen ardından bu darbenin arkasında Amerika olduğunu söyleyip tarihe bir not olarak bıraktım."

Soylu bu açıklamasını 15 Temmuz'un üzerinden 24 saat geçmeden de yaptığını vurguladı.