Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 15:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Beştepe'de kabul etti. Görüşme 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki görüşme saat 15.40'ta başladı. 1 saat süren görüşmenin en önemli gündem maddesi yeni anayasa çalışmaları oldu.
İki lider bu konuda Cumhur İttifakı olarak atılabilecek adımları konuştu. Ekonomi ve hukuk alanındaki reformlar, iç siyasetteki gelişmeler, dış politika ve koronavirüs salgını da ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gün içindeki bir diğer görüşmesi de Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile olacak.
Etiketler: Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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