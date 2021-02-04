Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki görüşme saat 15.40'ta başladı. 1 saat süren görüşmenin en önemli gündem maddesi yeni anayasa çalışmaları oldu.



İki lider bu konuda Cumhur İttifakı olarak atılabilecek adımları konuştu. Ekonomi ve hukuk alanındaki reformlar, iç siyasetteki gelişmeler, dış politika ve koronavirüs salgını da ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gün içindeki bir diğer görüşmesi de Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile olacak.