Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 15:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Pekcan'dan Diyarbakır annelerine ziyaret
[Fotoğraf: DHA]
Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde 521 gündür oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.
Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Bakan Pekcan, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren ailelerle görüştü.
Pekcan'ın karanfil verdiği aileler, çocuklarının dağa nasıl kaçırıldığını anlattı.
Ailelerin yanında olduklarını belirten Pekcan, anne ve babaların en kısa sürede evlatlarına kavuşmaları temennisinde bulundu.
Dağa götürülen oğlu için oturma eylemi yapan baba Şevket Altıntaş Bakan Pekcan'a, evlat nöbetini sürdüren ailelerin yaşadıklarını anlattığı kitabı "Diyarbakır Annelerinden Dünyaya"yı hediye etti.
Bakan Pekcan'a Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal ve AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak da eşlik etti.
Etiketler: Diyarbakır Ticaret Bakanlığı Ruhsar Pekcan
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