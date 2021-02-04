Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Ülkemizin sınırlarını aşan bir kapasiteye ulaştık"

Üniversitelerimizin 2020-2021 akademik yılının açılışında müjdesini verdiğim YÖK Anadolu projesinin hayata geçirilmiş olmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Yükseköğretim alanında ülkemizin sınırlarını aşan bir kapasiteye ulaştık. Üniversite sayımız 76'dan 207'ye, öğrenci sayımız ise 1,6 milyondan 8,4 milyona yükseldi. Bu öğrenci sayısıyla ülkemiz, Avrupa'da üniversiteye erişim konusunda ilk sıraya çıktı. Ayrıca memnuniyet veren bir diğer husus, bu artışta kız öğrencilerimizin önemli bir yer tutmasıdır. Daha önce yüzde 42 düzeyinde olan kız öğrencilerimizin oranı bu yıl itibarıyla yüzde 49'a yükseldi.

Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz, farklı değerler üretir hale gelerek birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır.

"Gerçek yüzlerini ortaya dökmeyi sürdüreceğiz"

Kişisel ve zümrevi çıkarlarını 'demokrasi ve özgürlük' maskesi altında pazarlayanların gerçek yüzlerini ortaya dökmeyi sürdüreceğiz. Eski Türkiye'nin alışkanlıklarıyla, hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar da var ama onlar da bu ülkenin üniversitesi olduklarını anlayacaklar.

YÖK Akademik Kariyer Liyakat projesinin amacı, doktoralı insan kaynaklarının yükseköğretim sistemimizde daha şeffaf, liyakat odaklı bir şekilde istihdamına imkan sağlamaktır. Türk veya yabancı uyruklu, doktorasını başarıyla tamamlamış, Türk, bütün, tüm akademisyen adaylarımız ile stratejik hedefleri doğrultusunda öğretim üyesi arayan üniversitelerimiz bu platformda bir araya gelecektir. Hazırlıkları tamamlanan bu projeyi önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya geçiriyoruz.

Bugün sizlerle paylaşmak istediğim son husus, dünyanın önde gelen üniversitelerinin, saygın hocalarının uzaktan eğitim yoluyla ülkemizde ders verebilmelerine imkan sağlayacak çalışmasıdır. Amacımız, öğrencilerimizin kendi ülkelerindeyken bile uluslararası veya uluslararası bir bütünleşmeye adım atmalarıdır, farklı akademik kültürler ile tanışmalarıdır.