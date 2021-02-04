Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, FETÖ’nün gizli yapılanması ile ilgili soruşturma kapsamında 2018 yılında Moldova’da yakalanan Yasin Özdil Türkiye’ye getirilmesinin ardından tutuklandı.

Ankara 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi, 31 Temmuz 2019’da dosyayı karara bağlayarak Özdil’i FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapse mahkum etti.

ByLock kullanıcısı

Gerekçeli kararda Özdil’in, FETÖ’nün firari sorumlusu olan “Kozanlı Ömer” kod adlı ağabeyi Osman Hilmi Özdil gibi gizli yapılanma içerisinde yer aldığı ve örgüt içinde “Yılmaz” kod adını kullandığına yer verildi.

Ayrıca Özdil’in ByLock kullanıcısı olduğu ve 20 binden fazla kez ByLock hedef IP’lerine erişim sağladığı da kararda yer aldı.

Ceza onandı

Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, temyiz üzerine görüştüğü dosya ile ilgili olarak, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun yapıldığına ve delillerin hukuka uygun elde edildiğine hükmetti.

Daire, verdiği kararda 12 yıl hapis cezasını onayarak sanığın eylemlerinin doğru nitelendirildiğini ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğunu vurguladı.