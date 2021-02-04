Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG, Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılarla bölgede sağlanan huzur ve istikrar ortamını bozmaya çalışıyor.

Son bir yılda sivilleri hedef alan 248 saldırı gerçekleştiren teröristler, aralarında çocukların da bulunduğu 182 masum insani öldürdü, 767 kişiyi yaraladı.

Saldırılar TSK'nın huzura kavuşturduğu bölgelerde yoğunlaştı

Patlayıcı yüklü araçlarla yapılan saldırıların Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlerden arındırdığı ve bölge halkını huzura kavuşturduğu Afrin, El Bab, Cerablus ve Rasulayn gibi bölgelerde yoğunlaşması dikkat çekiyor.

Teröristler, saldırılarla bölge halkını yıldırmaya çalışıyor

Güvenlik uzmanları yaptıkları değerlendirmelerde teröristlerin söz konusu saldırılarıyla sivilleri korkutmayı ve zorla yerlerinden ayrılmalarını sağlamayı amaçlandığını kaydetti.

PKK/YPG’li teröristlerin özellikle sivillerin yoğun bulunduğu yerlerde ve saatlerde saldırılarını gerçekleştirdiğine dikkati çeken uzmanlar, patlayıcı yüklü araçlarla gerçekleştirilen saldırıların bölge halkını yıldırmaya yönelik olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Teröristlerin Suriye’nin kuzeyinde huzur ve istikrarı bozmak için gerçekleştirdiği saldırılarla TSK’nın bölgeye huzur getiren faaliyetlerini ve icra ettiği insani yardım çalışmalarını gölgelemeyi de amaçladığını aktaran güvenlik uzmanları, saldırıların zamanlamasına da dikkat çekti.

Örgüt, çözülmenin önüne geçmeyi amaçlıyor

PKK/PYD/YPG terör örgütünün, "yeni Kandil" yapmaya çalıştığı Sincar'a harekat söylemlerinin olduğu bir dönemde gerçekleştirilen saldırılarla örgütteki çözülmenin önüne geçmeyi amaçladığını belirten uzmanlar, olası Sincar harekatının örgütün sözde yöneticileri arasında büyük panik ve moral bozukluğu yarattığı da vurguladı.