Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Suriye'nin Bab ilçesindeki sanayi bölgesinde, bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 1 sivil yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı.

Yaralılar ilçedeki hastanelere nakledildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti.

[Fotoğraf: AA]

Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan araçlarda ve dükkanlarda da maddi zarar meydana geldi.

Azez ve Bab'daki saldırıda 10 kişi vefat etmişti

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Bab ilçelerinde önceki gün gerçekleştirilen terör saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi de yaralanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azez ve Bab'daki söz konusu saldırıların terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ifade edilmişti.