Füzuli iline bağlı Yukarı Yağlıvent köyü arazisinde hareket eden ve içerisinde 3 sivilin bulunduğu bir otomobil, mayının üzerinden geçti.

Mayının patlaması sonucu araçtaki sivillerden birinin hayatını kaybetti, 2'si ise yaralandı.

Patlayan mayının, işgal döneminde Ermenistan askerlerince döşenen antitank mayını olduğu bildirildi.

Daha önce de Ermenistan güçlerinin döşediği mayınların patlaması sonucu Azerbaycanlı sivil ve askerler yaşamını yitirmişti.