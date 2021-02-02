Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 17:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ermeni askerlerin döşediği mayın patladı: Bir Azerbaycanlı hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA ]
Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Füzuli ilinde, Ermenistan askerlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi.
Füzuli iline bağlı Yukarı Yağlıvent köyü arazisinde hareket eden ve içerisinde 3 sivilin bulunduğu bir otomobil, mayının üzerinden geçti.
Mayının patlaması sonucu araçtaki sivillerden birinin hayatını kaybetti, 2'si ise yaralandı.
Patlayan mayının, işgal döneminde Ermenistan askerlerince döşenen antitank mayını olduğu bildirildi.
Daha önce de Ermenistan güçlerinin döşediği mayınların patlaması sonucu Azerbaycanlı sivil ve askerler yaşamını yitirmişti.
Etiketler: Azerbaycan
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