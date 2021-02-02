Küresel İş Seyahatleri Birliği (Global Business Travel Association-GBTA), iş seyahati sektörüne ilişkin görünüm raporunu açıkladı.

Buna göre, iş seyahati harcamalarının bu yıl dünya genelinde yüzde 21 artacağı tahmin ediliyor.

2021 sonunda yüzde 21 artış bekleniyor

Raporda, “Aşılama oranının küresel olarak atması ve tüketici güveninin geri dönmesiyle bu artışın (yüzde 21) büyük kısmının 2021'in sonunda oluşması bekleniyor” denildi.

Raporda, iş seyahati harcamaların 2025’e kadar COVID-19 öncesi seviyelere geri döneceği tahmininde bulunuldu.

COVID-19, iş seyahatlerini azalttı

İş seyahati pazarı son yıllarda istikrarlı bir şekilde büyürken, COVID-19 salgını ve bununla gelen seyahat yasaklarıyla birlikte büyük kayıplar yaşadı. Birçok konferans iptal edilerek çevrim içi ortama taşındı.