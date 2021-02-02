ABD’nin New York eyaletinde polis, 9 yaşındaki bir çocuğu biber gazı sıkıp kelepçeleyerek gözaltına alınması ülke tepkilere neden oldu.

Olayda, küçük çoçuğa biber sıkan polisin açığa alınması potestocuları sakinleştirmeye yetmedi.

Eylemciler polis merkezinin önündeki tüm barikatları yıkarak, polis aleyhinde slogan attı.

Polis, 9 yaşındaki kıza biber gazı sıkmıştı

ABD’nin New York eyaletinin Rochester kentinde aile tartışması ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, 9 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı.

Polise ait vücut kamerasında, polis memurlarının ağlayan çocuğu kelepçelediği ve polis aracına binmesi için biber gazı sıktığı görüntülendi.

Çocuk kendisini kelepçelemek için yere iten polise defalarca babasını istediğini söylemişti.

Rochester Emniyet Müdürü Cynthia Herriott-Sullivan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Burada durup size 9 yaşındaki bir çocuğa biber gazı sıkılmasının gerekli olduğunu söylemeyeceğim" diyerek şeffaflık sözü vermişti.