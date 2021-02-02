Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine Simonovskiy Şehir Mahkemesinde Navalny aleyhine açılan davanın duruşması, güvenlik gerekçesi ve fiziki yetersizlik dolayısıyla Moskova Şehir Mahkemesinde görülüyor.

Sabah saatlerinden itibaren polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı mahkeme önünde Navalny'ye destek için toplanan bazı göstericiler gözaltına alındı. Muhalefet yanlısı kaynaklar, 200’den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

[Fotoğraf: Reuters]

Çok sayıda ülkenin temsilcisi davayı izliyor

Çekim yapılmasına izin verilmeyen davayı pek çok muhabirin yanı sıra ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerden 20’ye yakın diplomatik temsilci de takip etti. Navalny, mahkeme binasına kaldığı cezaevinden getirildi.

Almanya'dayken bilgi vermedi diye suçlandı

Duruşma esnasında Federal Cezaevi Servisi Temsilcisi Aleksandr Yarmolin, tedavi gördüğü Almanya’da iken 24 Eylül’den itibaren Navalny'nin nerede olduğuna dair bilgi vermediğini, Almanya’da serbest dolaştığını, servisle temas kurmadığını iddia etti.

[Fotoğraf: Reuters]

Adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle Navalny'nin geçmişte bir yolsuzluk davasında aldığı 3,5 yıllık ertelenmiş cezasını hapiste çekmesini isteyen Yarmolin, Berlin’de tedavi olduğu süreç dahil Navalny'nin 50 defadan fazla adli kontrol şartlarını ihlal ettiği öne sürdü.

Navalny'den "Putin yerimi biliyordu" savunması

Dava esnasında Navalny de zaman zaman söz alarak savunmasını yaptı. Adresine dair bilgiyi ve Rusya’ya dönüş yapacağını ilk fırsatta bildirdiğini söyleyen Navalny, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de kendisinin geçen yıl ağustos ayından itibaren nerede olduğunu bildiğini savundu.

Daha sonra mahkeme delillerin incelemesine geçti ve ardından 2 saatliğine duruşmaya ara verildi.

Tutuklanma süreci

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalny'nin uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalny'nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği iddia edilmişti.

Kremlin'e muhalif Navalny, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. Rus muhalif, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havalimanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Rus mahkemesi, Navalny'nin "29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresini defalarca ihlal ettiği" gerekçesiyle 15 Şubat'a kadar, 30 gün tutuklu kalmasına karar verilmişti.

Muhalif Navalny'nin tutukluluğuna yapılan itiraz mahkeme tarafından 28 Ocak'ta reddedilmişti.