AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, İtalya'nın La Repubblica gazetesine yaptığı açıklamada, "Siyasette her zaman iniş çıkışlar vardır ama aşılama kampanyasında önemli olan nihai sonuca ulaşmaktır. Biz henüz bir maratonun başındayız, bununla birlikte Avrupa'daki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin yaza kadar aşılanması hedefini teyit edebileceğimi hissediyorum" dedi.

AB Komisyonu Başkanı, aşılamaya başladıktan sonraki 1 ayda 18 milyon doz aşı teslim ettiklerini söyledi.

Başkan Von der Leyen, "Şubatta 33 milyon, martta 55 milyon daha geleceğini söyleyebilirim. İkinci çeyrekte çok daha fazlası olacak. EMA (Avrupa İlaç Ajansı) tarafından yetkilendirilen üç şirketten (Pfizer-Biontech, Moderna ve AstraZeneca) 300 milyon ve yine onay verilirse Johnson and Johnson ve Curevac'tan 80 milyon 'flakon' (küçük şişe) olacak. Doğru yoldayız. En sonunda 2,3 milyar aşıya sahip olacağız ki bu, ihtiyacımızın neredeyse üç katı ve AB'ye komşu ülkelere de yardım edebileceğiz" açıklamasını yaptı.

"Avrupa dışına giden aşılarla ilgili bilgi verilmeli"

Ursula von der Leyen, AstraZeneca'dan kendileriyle yaptıkları sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmesini ve ilk üç aylık dönemde kesintiye gidilen dozları telafi etmesini beklediklerini açıkladı.

Yürürlüğe koydukları, üye ülkelerdeki tesislerden 3'üncü ülkelere aşı ihracatını ön izne bağlayan yeni mekanizmayı hatırlatan Von der Leyen, şirketlerin geçen aralıktan bugüne dek Avrupa dışına götürdüğü aşılarla ilgili bilgi vermesi gerektiğini söyledi.

"Pfizer/Biontech ile sorunlar çözüldü"

AstraZeneca'dan gecikmelerle ilgili makul bir açıklama alamadıklarını aktaran Von der Leyen, "Pfizer/Biontech ile de sorunlar vardı ama anlaşılabilirdi ve de çözüldü.

AstraZeneca ile de en kötüsü geride kaldı, teslimatları hızlandırma iradesini göstermesi olumlu bir işaret" yorumunu yaptı.

Nüfusun yüzde 70'inin aşılanması hedefleniyor

AB'de hedef, mevcut aşılama stratejisi çerçevesinde, 450 milyon nüfuslu Birlik içinde, yetişkin nüfusun yüzde 70'i, 1 Haziran'a kadar aşılanması.

Aşı üreticilerinin son haftalarda tedarikte kesinti yapacağı açıklamaları, Birliğin bu hedefi tutturamayacağı yorumlarına yol açmıştı.