İran, "ABD yaptırımları kaldırsın, biz de yükümlülüklerimize geri döneriz" dedi.

ABD ise bu isteğin tam tersini talep ederek "Önce İran yükümlülüklerini yerine getirsin, nükleer anlaşmayı değerlendiririz" açıklamasını yaptı.

"ABD iyi niyet göstersin"

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran'ın her zaman sözlerini yerine getirdiğini vurgulayarak, ABD'nin iyi niyet göstermesini istedi.

Zarif, "Aynı anda nükleer anlaşmaya dönmek için bir mekanizma oluşturabiliriz" dedi.

ABD'den yeni anlaşma teklifi

Tam bu sırada ABD senatosundan yeni anlaşma açıklaması geldi.

ABD senato üyesi Jim Inhofe, Biden hükümetinin nükleer anlaşmaya dönemeyeceğini, buna Amerikan Kongresi'nin izin vermeyeceğine dikkat çekti.

Yeni bir anlaşma yapılabileceğini vurgulayan Inhofe, 4 maddelik şartların sağlanması gerektiğini söyledi.

Nükleer tesis şartsız olarak denetme açık olacak

Maddeler arasında teröre destek, balistik füzeler gibi konuların yanı sıra İran'ın nükleer tesislerinin şartsız olarak denetime açık olması gibi koşullar yer alıyor.

Washington yönetimi ayrıca anlaşmanın süreli değil daimi olmasını istiyor.

Anlaşmaya İsrail ile müttefik Arap ülkelerinin de onay vermesi talep ediliyor.

İran ise ABD’den gelen yeni teklife henüz cevap vermedi.