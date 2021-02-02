Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yerel yetkililer, Thambwe Mwamba'nın senato saymanlığı aracılığıyla 6 Ocak'ta Kongo Ticaret Bankasından 2 milyon euro, 1 milyon euro ve 1 milyon Kongo Frangı olmak üzere 3 ayrı çek aldığını ve bunun yolsuzluk olabileceği gerekçesiyle Yargıtay Başsavcılığının soruşturma başlattığını açıkladı.

Yetkililere göre, Yargıtay Başsavcılığı, senato heyetinden soruşturma yetkisi vermesini ve Thambwe Mwamba'nın suçlamalara karşı savunma hazırlamasını talep etti.

Eski Devlet Başkanı Joseph Kabila'ya yakınlığıyla bilinen Thambwe Mwamba, Haziran 2020'de Senato Başkanı seçilmişti.