Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin 2020 yılı 4'üncü çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'na (GSYH) ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 düştü.

Euro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin 4'üncü çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 5,1 geriledi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020’nin 4'üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 azalırken, 2019'un 4'üncü çeyreğine göre ise yüzde 4,8'lik düşüş gösterdi.

AB ekonomisi, 2020 genelinde yüzde 6,4; Euro Bölgesi ise yüzde 6,8 küçüldü.

GSYH, 4'üncü çeyrekte 3'üncü çeyreğe kıyasla Avusturya'da yüzde 4,3, İtalya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 1,3 daralırken, Almanya'da yüzde 0,1, Belçika'da yüzde 0,2, İspanya'da yüzde 0,4 yükseldi.

Öte yandan, GSYH, 4'üncü çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre ise, İspanya’da yüzde 9,1, Avusturya'da yüzde 7,8, İtalya'da yüzde 6,6, Portekiz'de yüzde 5,9, Fransa'da yüzde 5, Belçika'da yüzde 4,8, Almanya'da yüzde 3,9 düştü.

2'nci çeyrekte AB yüzde 11,4, Euro Bölgesi yüzde 11,7 küçülmüş, 3'üncü çeyrekte ise AB yüzde 11,5, Euro Bölgesi de yüzde 12,4 oranında büyümüştü.