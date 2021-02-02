Ramallah'taki Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Muhammed Iştiyye, Amr ile bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

Iştiyye görüşme sırasında, Filistin-ABD ilişkilerini yeniden tesis etmenin yollarını konuştuklarını vurgulayarak, "Diplomatik büroların ve konsolosluğun açılması, ABD yardımlarının ve Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) verdiği desteğin yeniden başlaması, barış sürecini ilerletmenin yollarını ele aldık" dedi.

İkili ilişkiler ele alındı

Öte yandan, Filistin Sivil İşler İdaresinden Sorumlu Devlet Bakanı Hüseyin eş-Şeyh de sosyal medya hesabından, Amr ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin "ikili ilişkileri, siyasi durumu ve son gelişmeleri" ele aldıklarını açıkladı.

Telefon görüşmesinin zamanına ilişkin bilgi vermeyen Şeyh, taraflar arasında iletişimin devam etmesi konusunda anlaşmaya varıldığını aktardı.

ABD'de Filistin'in diplomatik misyonu yeniden açıldı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Washington’da kapatılan diplomatik misyonunun Joe Biden başkanlığındaki ABD yönetimi tarafından yeniden açılması kararını memnuniyetle karşılamıştı.

İsrail yanlısı Donald Trump başkanlığındaki eski ABD yönetimi, Eylül 2018'de Filistin’in Washington’daki diplomatik misyonlarını kapatmıştı.