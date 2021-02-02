Ani News’in haberine göre, Myanmar ordusu, iç ve dış hatlardaki uçak seferlerine ilişkin bildiri yayımladı.

Buna göre 31 Mayıs saat 23.59’a kadar tüm uçuşlar askıya alındı.

Ayrıca ülkede, yüzlerce milletvekilinin gözaltına alınmasından bir gün sonra bazı parlamento üyelerinin de hükümet binasında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Hindistan'ın Yangon Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, Myanmar’da yaşayan vatandaşlarına gerekli önlemleri almaları ve gereksiz seyahatlerden kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

Bir yıllık OHAL ilan edilmişti

Dün sabah Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

İktidar mensuplarının gözaltına alınmasından birkaç saat sonra orduya ait Myawaddy televizyonunda yapılan duyuruda, ordunun yönetime el koyduğu ve ülkede bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği açıklanmıştı.