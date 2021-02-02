Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 14:45Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
79 yaşında paten kayıyor: Bazen iş, bazen eğlence için
Rusya'nın İrkutsk bölgesinde, yalnız yaşayan 79 yaşındaki kadın, donan Baykal Gölü'nde kimi zaman işlerini görmek kimi zaman da eğlenmek için paten kayıyor.
Çocukluğundan bu yana Baykal Gölü'nün kıyısında oturan Lyubov Morekhodovatakes, kar nedeniyle yaya ulaşımın zorlaştığı bölgede patenini kullanıyor.
[Fotoğraf: Reuters]
Donmuş gölden kısa sürede uzun mesafeleri katedebilen Morekhodovatakes, hayvanlarıyla ilgilenirken de bu kolaylıktan faydalanıyor.
[Fotoğraf: Reuters]
79 yaşındaki kadın, kimi zaman yalnızca eğlence için kaydığını söylüyor.
Etiketler: Rusya
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