Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 15:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Meteor sanıldı, ödev çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Avustralya’nın Queensland eyaletindeki bir okulun bahçesinde bulunan ve göktaşı sanılan kayanın fen bilimleri dersi ödevi olduğu ortaya çıktı.
Okul yönetimi paniğe kapıldı ve bahçeye güvenlik şeridi çekildi. Okula giriş çıkışlar kapatıldı.
Fen bilimleri ödeviymiş
Malanda Eyalet Okulu müdürü, kaya parçasına ait görsel fotoğrafları polis ve NASA'nın ülkedeki ofisine gönderdi.
Göktaşı meteoru sanılan kaya parçasının 5'inci sınıf fen bilimleri dersi ödevi olduğu ortaya çıktı.
Etiketler: Avustralya
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