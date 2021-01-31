Azez ve Bab'da terör saldırıları
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Bab ilçelerinde düzenlenen terör saldırılarında 10 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Suriye Geçici Hükümet Binası ve Azez Kültür Merkezi'nin yanında, araca yerleştirilmiş bomba infilak ettirildi.
Saldırıda 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Saldırının, terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Suriye'nin kuzeyindeki Azez’de bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. Saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olaya dair tüm ayrıntılar @trthaber’de. pic.twitter.com/YbsSENu2yb— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 31, 2021
Azez'deki patlamadan kısa süre sonra, Bab ilçesinin 5 kilometre doğusunda yer alan Zerzur bölgesindeki araç kontrol noktasında da patlama meydana geldi.
Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
- 17:11
- 17:10
- 17:03
- 17:02
- 15:42