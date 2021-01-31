Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Suriye Geçici Hükümet Binası ve Azez Kültür Merkezi'nin yanında, araca yerleştirilmiş bomba infilak ettirildi.

Saldırıda 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Saldırının, terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez’de bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. Saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olaya dair tüm ayrıntılar @trthaber’de. pic.twitter.com/YbsSENu2yb