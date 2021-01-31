20 Ocak’ta başlatılan çalışma ile Beşparmak Dağları’nın Lefkoşa’ya bakan tarafında bulunan ve dağa çizilerek yapılan bayrak yeniden boyanıyor.

30 ton kırmızı ve beyaz boyanın temin edildiği çalışmanın hava koşullarına bağlı olarak 20-25 iş gününde tamamlanması bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Hem Türk hem Rum tarafından net bir şekilde görüntülenen bayrak, geceleri yapılan ışıklandırmayla sırasıyla yıldız, ay yıldız, ay yıldızlı Türk Bayrağı ve son olarak da KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) bayrağına dönüşüyor.

“Bu bayrağı yapan Türk milletidir”

Bayrağın Türkiye ile KKTC’yi birbirine bağlayan gönülden bir eser olduğunu söyleyen Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği Başkanı Tanju Müezzinoğlu bayrakla ilgili bilgi verdi:

“Her 10 metrede olmak üzere toplamda 224 led lamba yanmaktadır. Bu, dünyanın en büyük ışıklandırılmış ve yere çizilmiş bayrağıdır. 101 bin metrekaredir. Bundan sonra Beşparmak Dağları'ndaki KKTC bayrağı, 12 ay boyunca kontrol edilecek, temizliği ve boyası yapılacak.”

[Fotoğraf: AA]

Rum tarafından tepki gelmişti

Rum basınından tepkilerin geldiği çalışma ile ilgili olarak, Simerini Gazetesi manşetinde Kıbrıs Barış Harekatı’nın kod adı “Atilla”ya atıf yaparak, “Boyunduruk altındaki Beşparmaklar'da bulunan bayrak, Atilla'nın çalışmalarıyla boyanıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Dönemin KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile müzakerelerde bulunan eski Rum lider Glafkos Klerides bayrağın kaldırılmasını istemiş ancak talebi kabul edilmemişti.