Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da 4'üncü dalga endişesi
[Fotoğraf: Reuters]
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, koronavirüs salgınında 4'üncü dalgadan endişeli olduklarını belirterek, vatandaşlara sağlık kurallarına uymaları çağrısı yaptı.
Bakan Nemeki, "Yeni dalgada virüsün etkisi ve yayılma hızı daha fazla olacaktır. Virüsün mutasyona uğramış hali tüm dünya ülkelerini endişelendiriyor." dedi.
Nemeki, yeni bir salgın dalgası durumunda yeni adımlar atmak zorunda kalacaklarını belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de dün yaptığı açıklamada tekrar yükselişe geçen vakalara karşı halkı uyarmış, aksi takdirde kısıtlamaları artırmak zorunda kalacaklarını ifade etmişti.
Etiketler: İran Koronavirüs
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