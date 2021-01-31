Bakan Nemeki, "Yeni dalgada virüsün etkisi ve yayılma hızı daha fazla olacaktır. Virüsün mutasyona uğramış hali tüm dünya ülkelerini endişelendiriyor." dedi.

Nemeki, yeni bir salgın dalgası durumunda yeni adımlar atmak zorunda kalacaklarını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de dün yaptığı açıklamada tekrar yükselişe geçen vakalara karşı halkı uyarmış, aksi takdirde kısıtlamaları artırmak zorunda kalacaklarını ifade etmişti.