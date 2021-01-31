Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 13:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD Kara Kuvvetleri'nin dergisinde Atatürk'e övgü
[Fotoğraf: Arşiv]
ABD Kara Kuvvetleri’ne ait Military Review dergisinde, Mustafa Kemal'in askeri liderliğinden övgüyle söz edildi.
Derginin son sayısında, Binbaşı Eric Venditti imzasıyla yayımlanan makalede, Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’ndaki liderliğine dikkat çekildi.
Onun, savaşın kritik noktalarında doğru kararlar verdiği kaydedildi.
Makalede, Mustafa Kemal'in, "Size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" sözü alıntılanarak, askerlerine net bir yön ve harekete geçmelerini sağlayacak motivasyonu verdiği belirtildi.
Askeri taktiklere vurgu
Makalede Çanakkale Savaşı'ndaki askeri taktikler ayrıntılı bir şekilde aktarıldı; Mustafa Kemal'in askeri liderliğinin yüzyılı aşkın bir süre sonra dahi yol gösterici olduğu vurgulandı.
Etiketler: ABD Mustafa Kemal Atatürk
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