Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 12:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da havan mermisi eve düştü: 2 ölü, 14 yaralı
Faryab ilinde havan mermisinin eve isabet etmesi sonucu 2 sivil yaşamını yitirdi, 14 sivil yaralandı.
Faryab Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Kerim Yuriş, havan mermisinin Taliban tarafından, güvenlik güçleri hedef alınarak atıldığını söyledi.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Ülkedeki şiddeti sonlandırmak amacıyla, Afganistan müzakere heyeti, Katar'ın başkenti Doha'da bulunuyor.
Etiketler: Afganistan
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