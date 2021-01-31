Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 11:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
DSÖ heyeti koronavirüsün merkezinde
[Fotoğraf: AFP]
Koronavirüsün kökenini araştırmak için Çin'e giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları, Wuhan'da virüsün ortaya çıktığı Huanan et ve balık pazarını ziyaret etti.
Heyet pazar yerine girerken geniş güvenlik önlemleri alındı.
Gazetecilerden soru kabul edilmedi.
[Fotoğraf: AFP]
Virüsün ilk görüldüğü yer olan Huanan pazarı, geçen yıl ocak ayında mühürlenmişti.
[Fotoğraf: AFP]
Wuhan'a 14 Ocak’ta özel uçakla ulaşan DSÖ uzmanları, 14 günlük karantinanın ardından incelemelere başlamıştı.
Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin
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