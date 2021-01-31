Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 14:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da can kaybı 58 bine yaklaştı
[Fotoğraf: Reuters]
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70 artarak 57 bin 959'a ulaştı.
Ülkede son 24 saatte 6 bin 268 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 417 bin 999'a çıktı.
COVID-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 932'si yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor.
Sağlığına kavuşanların sayısı ise 1 milyon 210 bin 51'i buldu.
Etiketler: İran Koronavirüs
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