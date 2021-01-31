Ülkede son 24 saatte 6 bin 268 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 417 bin 999'a çıktı.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 932'si yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor.

Sağlığına kavuşanların sayısı ise 1 milyon 210 bin 51'i buldu.