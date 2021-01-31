Rusya’nın çok sayıda şehrinde düzenlenen izinsiz gösterilere, polisin yoğun tedbirlerine rağmen çoğu lise ve üniversite öğrencisi binlerce kişi katılıyor.

Ülkedeki insan hakları örgütlerine göre, gösterilerde 338'i Moskova’da olmak üzere şu ana kadar 1643 kişi gözaltına alındı.

[Fotoğraf: Reuters]

Gösterilerde Navalny'nin eşi Yuliya Navalnaya da gözaltına alındı.

Aleksey Navalny'nin tutuklu bulunduğu Matrosskaya Tişina Cezaevi yakınlarında toplanan bazı göstericiler, hükümet aleyhine slogan atıyor.