Görüşmede Zarif, "Tüm etnik ve siyasi grupları kapsayıcı bir hükümetin kurulması fikrini önemsiyoruz. Kapsayıcı bir hükümet oluşturulması, katılımcı bir hükümet içinde olmalıdır. Süreç; anayasa, kurumlar ve temel yasalar dikkate alınarak oluşturulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Gruplar arasındaki görüşmelere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Zarif, ülkedeki işgal ve savaşın Afganistan halkına zor günler yaşattığına işaret etti.

Öte yandan Taliban'ın Katar Ofisi Sözcüsü Muhammed Naim Vardak, söz konusu görüşmeye ilişkin açıklamasında, şunları kaydetti:

"Görüşmede, Afganistan'daki durum, Afganlar arası görüşmeler, Doha Anlaşması'nın tam olarak uygulanması ve Afganistan ile bölgede barış ve güvenliğin gerekliliği konuları ele alındı."

Vardak, iki ülkeye ilişkin konuların değerlendirildiği görüşmenin olumlu geçtiğini vurguladı.