Van-Bahçesaray yolundaki Karabet Geçidi'ne yakın bölgeye 4 Şubat 2020'de çığ düştü. Yoldan geçen bir iş makinesi ile bir minibüs kar yığınları altında kaldı.

Çığ altında kalanları kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Bölgedeki hava şartları sebebiyle ara verilen çalışmalara 5 Şubatta yeniden başlandı.

Çığ altında kalan 2 kişiyi arama çalışmaları sırasında, ilkinden daha büyük bir felaket yaşandı. Aynı bölgede yine çığ meydana geldi ve bu kez tonlarca kar yığını arama kurtarma ekiplerinin üzerine düştü.

Felaketler, Türkiye'yi yasa boğdu

Art arda yaşanan çığ felaketleri, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Yurdun dört bir yanından uzman ekipler Van'a sevk edildi. Çığ altında kalanlara ulaşmak için zor coğrafya ve kış şartlarına rağmen zamanla yarışıldı.

Peş peşe yaşanan iki çığda 11 jandarma ve 9 güvenlik korucusu şehit oldu. Toplam 42 kişi kar altında can verdi, 84 kişi yaralandı.

Tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı

Felaketin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen acısı hala çok taze. Bölgedeki tedbirler de o günden sonra en üst seviyeye çıkarıldı.

Karayolları ekiplerince sürekli temizlenen yolda riskli saatlerde sürücülerin geçişine izin verilmiyor.

Bölgede yeni felaketlerin yaşanmaması için çalışmalar sürüyor.

Haber: Hümeyra Perdeli

Kamera: Zafer Kumru