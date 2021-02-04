YKS başvuru kılavuzu yayımlandı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2021-YKS'nin başvuru kılavuzunun ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandığını açıkladı. Başvurular 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak.
ÖSYM Başkanı Aygün'ün, Twitter adresinden yaptığı açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı.
26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek sınava başvurular, 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak.
T.C. Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar başvuru merkezlerine gitmeden başvurularını gerçekleştirebilecek. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine ÖSYM AİS mobil uygulaması veya http://ais.osym.gov.tr üzerinden e-Devlet ile kayıt ol seçeneğine tıklayarak kayıt olabilecek ve sınav başvurularını yapabilecek.
Başvuru yapabilmek için geçerli HES kodu bilgisinin AİS’e kaydedilmesi gerekiyor.
ÖSYM Başkanı Aygün, şimdiden tüm adaylara sınavda başarılar diledi.
Değerli adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) February 4, 2021
26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) başvuru kılavuzu https://t.co/j0pzG5fXEW sitemizde yayımlanmıştır.
Başvurularınızı 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında yapabilirsiniz. pic.twitter.com/mr6TwL7U0x
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