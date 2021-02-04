ÖSYM Başkanı Aygün'ün, Twitter adresinden yaptığı açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı.

26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek sınava başvurular, 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak.

T.C. Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar başvuru merkezlerine gitmeden başvurularını gerçekleştirebilecek. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine ÖSYM AİS mobil uygulaması veya http://ais.osym.gov.tr üzerinden e-Devlet ile kayıt ol seçeneğine tıklayarak kayıt olabilecek ve sınav başvurularını yapabilecek.

Başvuru yapabilmek için geçerli HES kodu bilgisinin AİS’e kaydedilmesi gerekiyor.

ÖSYM Başkanı Aygün, şimdiden tüm adaylara sınavda başarılar diledi.