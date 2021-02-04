Terör örgütü DEAŞ'a karşı etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, yılın ilk ayında da yurt genelindeki operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı, teröristlerin planladığı eylemler güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi.

Türkiye genelinde çoğu şafak vakti düzenlenen operasyonlarda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 361 şüpheli gözaltına alındı, 50 örgüt üyesi tutuklandı

Şanlıurfa'da emniyet ve MİT'in operasyonuyla Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden DEAŞ'lı terörist Azzo Halaf Süleyman El Aggal yakalandı.

Kilis Alsancak Hudut Karakolu sorumluluk sahasında Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan Özbekistan uyruklu ve kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist A.R.S. yakalandı.