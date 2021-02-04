İzinsiz Boğaziçi gösterilerine yönelik soruşturma devam ediyor.

1 Şubat'ta Boğaziçi Güney Kampüsü çevresinde yapılan gösterilerde gözaltına alınan 51 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 30'u için tutuklama talep edilirken 21 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 30 kişi de gece yarısı adli kontrolle salıverildi.

Gösterilerde toplam 108 kişi gözaltına alınmış, daha önce mahkemeye sevk edilen 10 kişi hakkında ev hapsi kararı çıkmıştı.

23 kişiden yanlızca biri Boğaziçili

Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer'de yapılan sokak gösterilerinde gözaltına alınan 23 kişi ile ilgili işlemler ise devam ediyor. Emniyette işlemleri süren bu 23 kişiden sadece birinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu belirlendi.

Polise taş atıp, konteyner yakmışlardı: 5'i yakalandı

İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre, Kadıköy'deki gösteride polis aracına saldıran, çöp konteynerlarını devirip yakan ve çevreye zarar verdiği tespit edilen 8 şüpheliden 5'i de yakalandı. 3 şüpheliyi yakalamak için ise çalışmalar devam ediyor.

Sosyal medyada provokasyona gözaltı

Sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunanlara yönelik de inceleme başlatıldı. Kadıköy'deki eylemlerle ilgili bu tür paylaşım yapan 8 kişi gözaltına alındı.