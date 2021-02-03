Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 23:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Apartman toplantısı yapıldı, 11 kişi koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Ankara'da filyasyon ekiplerinin koronavirüs testi yaptığı 20 daireli binada oturanlardan 11'inde koronavirüs tespit edildi. Bina karantinaya alınırken, virüsün apartman toplantısı yapılması nedeniyle yayıldığı ileri sürüldü.
Olay Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşandı.
20 daireli apartmanda filyasyon ekipleri daireleri tek tek gezerek ev sakinlerine koronavirüs testi yaptı. Yapılan tarama sonucunda 11 kişide koronavirüs saptandı.
14 gün karantina
Olayın hemen ardından manolya apartmanı karantinaya alındı binaya giriş kapatıldı. Apartman sakinleri karantinayı 14 gün boyunca evinde geçirecek.
Binada virüsün yayılmasına, hafta sonu yapılan apartman toplantısının neden olduğu ileri sürüldü.
Mutasyonlu virüs iddiası
Apartman sakinleri ise virüsün yayılmasında toplantı değil, mutasyonlu virüsün etkili olduğunu iddia etti.
Sağlık durumları iyi olan koronavirüs hastaları, evlerinde ilaç tedavisine başladı.
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