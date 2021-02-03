Olay Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşandı.

20 daireli apartmanda filyasyon ekipleri daireleri tek tek gezerek ev sakinlerine koronavirüs testi yaptı. Yapılan tarama sonucunda 11 kişide koronavirüs saptandı.

14 gün karantina

Olayın hemen ardından manolya apartmanı karantinaya alındı binaya giriş kapatıldı. Apartman sakinleri karantinayı 14 gün boyunca evinde geçirecek.

Binada virüsün yayılmasına, hafta sonu yapılan apartman toplantısının neden olduğu ileri sürüldü.

Mutasyonlu virüs iddiası

Apartman sakinleri ise virüsün yayılmasında toplantı değil, mutasyonlu virüsün etkili olduğunu iddia etti.

Sağlık durumları iyi olan koronavirüs hastaları, evlerinde ilaç tedavisine başladı.