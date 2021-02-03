Koronavirüs kabusu dünyada etkili olmaya devam ediyor. Koronavirüsün mutasyona uğramasıyla yeni bir tehlike gündeme geldi.

İngiltere'de ortaya çıkan, koronavirüsün daha hızlı yayılmasına neden olan mutasyonlu virüs dünyaya yayıldı.

Güney Afrika ve Brezilya'da da görüldü. Ardından yüzlerce ülkede mutasyonlu virüs ortaya çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısında en önemli gündem maddelerinin başında 'mutasyon' konusu oldu.

-Mutasyona yeni tedbir gerekir mi?

-Mutant virüs aşı çalışmalarını nasıl etkiler?



Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer, sınır tanımadan yayılan mutasyonlu virüse dair merak edilenleri @trthaber'de anlattı. pic.twitter.com/8docGXxW7q — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 3, 2021

"Belli mutasyonlarda bulaşıcılığının daha yüksek olduğu yönünde bulgular var"

Bakan Koca toplantının ardından yazılı açıklama yaptı ve şöyle konuştu:

"Bu hususu dikkatle takip ediyoruz. Belli mutasyonlarda bulaşıcılığının daha yüksek olduğu yönünde bulgular var. Böyle durumlarda tedbirlerde gevşeme, riskin daha fazla artmasına yol açabilecektir. Ülkemizde mevcut İngiltere mutasyonları dışında 2 vatandaşımızda Güney Afrika varyantı, 1 vatandaşımızda da Brezilya varyantı ile karşılandı. Bu vatandaşlarımız tedbir kapsamında hastanede izole edilmektedir. Temaslıları da benzer şekilde izole edilmiş durumdadır."

Mutasyonlu vakalar artıyor

Bakan Koca, sınır tanımayan mutasyonlu virüsle ilgili Türkiye'deki son durumu da sosyal medyadan paylaştı.

Koca, "Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu. Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

TRT Haber'de yayınlanan Birinci Sayfa programına konuk olan uzman isimler mutasyon tehlikesiyle ilgili bilgi verdi.

Mutasyon karşısında aşı etkinliği zamanla görülecek

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer, mutasyonları virüsle sık görüldüğünü belirtti, COVID-19 salgınıyla birlikte dünyada yeni mutasyonların ortaya çıktığını anlattı.

Demirer, her an herhangi bir ülkede mutasyon ortaya çıkabileceğini söyledi ve sözlerine ekledi:

"Mutasyonların derecesi önemli. Genişliği arttıkça özelliğini genişletiyor demektir. Mutant bir virüs bir başka mutasyona uğrarsa o zaman ciddi endişeler ortaya çıkabilir. mRNA aşılarının belki de etkinliği yavaş yavaş ortadan kalkacak."

Demirer, SARS ve MERS virüslerinde olduğu gibi COVID-19'da mutasyonun daha farklı bir tablo ortaya çıkardığını söyledi.

"Biz arzu ederdik ki insanlığın lehine bir mutasyon olsun, virüs dursun, pandemi bitsin. Ama böyle olmadı, SARS ve Mers'te olduğu gibi" dedi.

"Vakalarda artış 15 Şubat'a kadar görülebilir"

Son günlerde vakaların arttığına dikkati çeken Demirer, Şubat'ın 15'ine kadar artış olabileceğini vurguladı.

"Aşı bulaşıcılığı azaltacak"

Nisan sonuna kadar 25 milyon kişinin aşılanmasıyla başarı elde edilebileceğini belirten Demirer, "Virüs mutasyona uğradıkça aşıların etkisi kaybettiğini görebiliriz. Aşıların 9 ay 1 yıl koruyucu olması tahmin edilebilir. Belki ileride yine aşı olmamız gerekecektir, bunu zamanla göreceğiz" dedi.

Taner Demirer, aşı olan kişilerin kurallara tam anlamıyla uymaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Aşının bulaşıcılığı azaltabileceğini ve hastalığın hafif geçirilmesinde önemli rol oynayabileceğini açıkladı.

'Aşı oldum tedbirlere uymamayım' düşüncesinin yanlış olduğunu hatırlattı.

[Fotoğraf: AA]

mRNA aşısının mutant virüse karşı etkinliği

Prof. Dr. Taner Demirer sözlerine şöyle devam etti:

"Mevcut mRNA aşılarıyla Güney Afrika'da mutasyona uğramış virüse etkinliğinin yüzde 57 olduğu söyleniyor. Mutant virüsün tekrar mutasyona uğramasıyla aşı etkinliğinin azalması gündeme gelecek. Prizer-BioNTech ve Moderna firmaları olası mutasyonlara karşı aşı kompozisyonlarına çalışmalarına başladı. Bu aşılarda faz çalışması da yapılırsa süreç daha da uzayacak."