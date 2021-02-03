Koronavirüsün bazı hastalarda ağır seyretmesi ya da hayatını kaybetmesiyle ilgili, İstanbul Tıp Fakültesi'nde önemli bir çalışmaya imza atıldı.

280'i pozitif, 100'ü negatif toplam 380 kişi üzerinde genomik araştırma yapıldı. COVID-19'u ağır geçirenlerin hücrelerinde bir proteinin eksik olduğu saptandı.

İstanbul Tıp Fakültesi'nde yapılan bir araştırmada, COVID-19'u ağır geçirenlerin hücrelerinde bir proteinin eksik olduğu saptandı. COVID-19 neden ağır geçiriliyor? İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek @trthaber'de anlattı. pic.twitter.com/5LrNZgk95K — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 3, 2021

'Lektin proteini eksik olanların hastalığı ağır geçirdiğini tespit ettik'

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, konuyla ilgili TRT Haber'e açıklamalarda bulundu.

"En somut veri interferon verisi oldu. İnterferon, virüsün girdikten sonra hücre içerisinde virüsle bağlanarak diğer hücreleri savaşa sevk eden bir molekül. İnterferon ile tek başına mücadele edilmiyor. Virüsü ağır geçirmenin bir nedeni de, mannoz bağlayıcı lektin protein eksikliği. Lektin proteinin eksikliği sebebiyle kişinin hastalığı ağır geçirdiğini hatta yoğun bakıma yattığını, yoğun bakıma yatanların da ölüm oranının olduğunu saptadık. Genetik özellikler anlamında baktığımız zaman ailesel olarak lektin proteinin sentezinde bir kusur olduğunu düşünüyoruz."

'Lektin oranı düşükse protein verilip hastalığı hafif geçirmeleri sağlanabilir'

Tükek, lektin eksikliğinden dolayı hastalığı ağır geçirenler için şunları söyledi:

"Lektin sentezinin analizini yapıp üretilen lektin proteinleri var. Zaten birkaç yıldan beri insanlar üstünde başka hastalıklarda deneniyor. COVID hastalığı gibi ciddi enfeksiyonlarda da denenmesi üzerine önümüzdeki dönemde çalışma yapılabilir. Daha önce çok ciddi COVID geçirmiş ya da ölümle sonuçlanmış COVID vakası olan kişiler bu testlere tabi tutulabilir. Özellikle lektin geni sentezinde bozukluk olup olmadığı test edilebilir. Bu düşükse COVID hastalığına yakalandıklarında lektin proteinleri bu kişilere verilip daha hafif geçirmeleri sağlanabilir. Tabiiki önce klinik çalışmalar yapmak gerekir."