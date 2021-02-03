Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu https://covid19.saglik.gov.tr/ adresinden paylaşıldı.

Son 24 saatte 8 bin 102 yeni vaka tespit edildi. Böylece aktif vaka sayısı 2 milyon 501 bin 79'a yükseldi.

Hasta sayısındaki düşüş ise devam ediyor, son 24 saatte 632 yeni hasta tespit edildi.

117 kişinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 26 bin 354 oldu.

8 bin 314 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen sayısı da 2 milyon 387 bin 384'e yükseldi.