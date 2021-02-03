Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 19:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Evlat nöbetinde bir kavuşma daha
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinde bir aile daha evladına kavuştu. Böylece evladına kavuşan aile sayısı 23'e ulaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Soylu, Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinde 23. buluşmanın gerçekleştiğini duyurdu.
Bakan Soylu, paylaşımında "PKK ve tüm terör örgütlerini anneler çökertecek" mesajını paylaştı.
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 520'nci gününde de devam etti.
Diyarbakır Annelerinde bir buluşma daha...— Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) February 3, 2021
23. buluşma!
PKK ve tüm terör örgütlerini
Anneler ÇÖ-KER-TE-CEK!
Etiketler: Diyarbakır Evlat Nöbeti Süleyman Soylu
Sıradaki Haber
5 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz