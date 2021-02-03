İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Soylu, Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinde 23. buluşmanın gerçekleştiğini duyurdu.

Bakan Soylu, paylaşımında "PKK ve tüm terör örgütlerini anneler çökertecek" mesajını paylaştı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 520'nci gününde de devam etti.

Diyarbakır Annelerinde bir buluşma daha...



23. buluşma!



PKK ve tüm terör örgütlerini

Anneler ÇÖ-KER-TE-CEK!