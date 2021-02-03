İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 5 terörist daha güvenlik güçlerine sığındı.

Sadece ikna yoluyla 21 terörist teslim oldu

Teslim olan 5 örgüt mensubundan birinin ailesi, Diyarbakır'da 520 gündür devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında yer alıyor.

2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı ise 21'e yükseldi.

Teslim olanların 2008, 2010 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları ve son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Evlat nöbetinde 23. buluşma

Teslim olan örgüt mensubuyla birlikte evlat nöbetinde 23. buluşma gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, "PKK ve tüm terör örgütlerini Anneler çökertecek" ifadelerine yer verdi.