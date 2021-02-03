Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 17:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Boğaziçi ile ilgili provokatif paylaşım yapan 8 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da sosyal medya üzerinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki izinsiz gösterilerle ilgili provoke edici içerik paylaşımı yaptığı belirlenen 8 kişi yakalandı.
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasına ilişkin başlatılan izinsiz gösteri ve yürüyüş eylemleri ile ilgili toplanma çağrısı yapanlarla ilgili çalışma yaptı.
Hastag paylaşımlarıyla halkı provoke edici içerik paylaşan hesaplar tespit edildi.
Polis, yaptığı çalışmanın ardından adreslerini belirlediği 8 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Boğaziçi Üniversitesi Siber Suçlar
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