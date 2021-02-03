İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasına ilişkin başlatılan izinsiz gösteri ve yürüyüş eylemleri ile ilgili toplanma çağrısı yapanlarla ilgili çalışma yaptı.

Hastag paylaşımlarıyla halkı provoke edici içerik paylaşan hesaplar tespit edildi.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından adreslerini belirlediği 8 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.