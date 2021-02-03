Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 16:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.
Bir süredir beklenen seviyenin altına düşmeyen vaka sayıları toplantının en önemli gündem maddesi olacak.
17 ilde 128 kişide tespit edilen mutasyonlu virüse karşı alınacak tedbirler Bilim Kurulu'nda ele alınacak.
Aşılamada 2,5 milyona yaklaşıldı
13 Ocak'ta başlayan aşılama süreci de değerlendirilecek. Aşılananların sayısı Türkiye'de 2,5 milyona yaklaştı.
65 yaş üstündekilerin aşılanmasının tamamlanmasının ardından geçilecek ikinci aşama masada olacak.
Öğretmenlerin aşı süreci
Toplantının önemli gündem maddelerinden birisi de öğretmenlerin aşılanma süreciyle ilgili olacak.
Yüz yüze eğitim verecek öğretmenlerin okulların açılışına kadar aşılanması planlanıyor.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
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