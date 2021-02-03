İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'in görüşmesinde, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ne ilişkin hususlar ile medya alanında iş birliği ve FETÖ'yle mücadele konuları ele alındı.

Fahrettin Altun'un, Ömüraliyev ile görüşmesi İletişim Başkanlığı'nda gerçekleşti.

Altun, Türkiye'nin dost ve kardeş Kırgızistan'la ilişkileri bütün alanlarda daha da ileri taşımak istediğini belirtti.

Özellikle dezenformasyonla mücadele, medyada dijitalleşme ve stratejik iletişim gibi alanlarda daha yakın iş birliğinin önünü açacak yeni bir süreci başlatmak istediklerini söyledi.



Altun, iki ülkenin müşterek gayretleriyle Orta Asya'nın en önemli yüksek eğitim kurumlarından biri haline gelen Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni güçlendirmeye devam edeceklerini dile getirdi.



İletişim Başkanı Altun, terör örgütü FETÖ ile mücadele konusunda da Kırgızistan'a her türlü desteği sağlamayı sürdüreceklerini vurguladı.

