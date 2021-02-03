Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye gitti.

Askeri törenle karşılanan Akar, Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko ile görüştü. Ziyaret süresince gerçekleştirilen heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti.

Görüşmeler sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Akar, “değerli dostum” diye hitap ettiği Macaristan Savunma Bakanı Benko’ya gösterdiği misafirperverlik ve sıcak ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

"Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk"



Görüşmelerin son derece yapıcı ve verimli olduğunun altını çizen Akar, “Savunma ve güvenlik konuları başta olmak üzere tüm konuları bir kez daha gözden geçirme fırsatı bulduk. Savunma sanayi dahil, ikili askeri iş birliği alanlarında neler yaptığımızı ve bundan sonra neler yapmamız gerektiğini de bir kez daha çalıştık. Yapıcı şekilde karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk” diye konuştu.



“Her zaman gerçek bir dost ve müttefik olarak gördüğümüz Macaristan ile savunma ve güvenlik konularında çok hızlı ilerleme kaydedebileceğimizi ifade etmek istiyorum” diyen Akar, ikili ilişkilerin yanı sıra NATO, Avrupa Birliği savunma ve güvenlik konuları ile Ege, Balkanlar, Azerbaycan, Libya ve Afganistan konularında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.



Akar, bu konularda Türkiye’nin görüş ve tutumlarını açık şekilde paylaşma fırsatı bulduğunu belirterek, “Karşılıklı iş birliğimizin, beraber çalışmamızın sadece Macaristan ve Türkiye için değil, aynı zamanda NATO ve AB’nin güvenlik konularındaki çalışmalarına çok önemli katkılar sağlayacağının da altını çizmek istiyorum” dedi.

"İki ülke arasındaki iş birliği konusunda irade çok açık ve net"



Karşılıklı eğitim, personel değişimi ve tatbikatların iki ülke arasındaki askeri iş birliği konularının başında yer alacağını dile getiren Akar, şunları söyledi:



“Macaristan Başkanı Sayın Orban ve Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından iki ülke arasındaki ilişkilerde çizilen bir çerçeve var. Bu çerçeve içinde bizim savunma iş birliği konularını gerçekleştirmemiz gerçekten çok kolay olmaktadır. Savunma ve güvenlik konusunda iki ülke arasındaki iş birliği konusunda irade çok açık ve net. Bu siyasi iradeye bağlı olarak askerler arasındaki görüşmelerle teknik ve operasyonel konuların bir an önce ilerlemesi mümkün olacaktır. Bu çerçevede askeri diyalog toplantılarına önem veriyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle askeri diyalog toplantılarımızı geçen sene yüz yüze yapmak mümkün olmadı. Uzaktan görüntülü görüşme ile bu toplantılar gerçekleştirildi. Bunun en kısa zamanda tekrarlanmasını, bu yıl da söz konusu görüşmelerin yapılmasını arzu ediyoruz. Bunun çok faydalı olacağını değerlendiriyorum.”



"Avrupa Birliği bizim stratejik hedefimiz"



Akar, NATO’nun VJTF 2021 sorumluluğunun Türkiye’de olduğunu belirterek Macaristan’ın buradaki katkısının daha da geliştirilmesine yönelik değerlendirmesini paylaştı.



Orta Avrupa Tümeni konusundaki Macaristan inisiyatifini önemli olarak nitelendiren Akar, “Avrupa Birliği bizim stratejik hedefimiz. Bunun herkes tarafından görünmesi, bilinmesi lazım. NATO çerçevesinde de tarihi perspektif içinde de Macaristan ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Bizim için çok önemli, anlamlı" açıklamasında bulundu.

"Türkiye 4 milyon mülteciyi barındırarak Avrupa'ya katkı sağladı"

Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko ise, "Türkiye kendi topraklarında 4 milyon mülteciyi barındırmak ve beslemekle bütün Avrupa’ya ve Macaristan’a büyük katkı sağladı. Bu konuda hem Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, hem onun hükümetine hem de Akar’a tebrik ve derin teşekkürlerimizi sunmak istiyorum” dedi.