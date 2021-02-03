Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD ile Rusya arasında yürürlükte olan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmasının (Yeni START) 5 yıl uzatılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD ve RF’nin, 5 Şubat 2021’de sona erecek olan Yeni START’ın beş yıl süreyle uzatılmasına ilişkin kararını memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz. ABD ve RF’nin nükleer güçlerini sınırlandıran Yeni START, iki ülke arasında stratejik istikrarı sağlayan yürürlükteki son antlaşma olması itibariyle küresel öneme sahiptir.

Atılan bu önemli adımın silahların kontrolü rejiminin güçlendirilmesine ve küresel güvenliğe yönelik sınamalarla mücadeleye katkıda bulunmasını temenni ediyoruz."