ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Başkan Biden, Amerikan halkını nükleer tehditlerden koruma taahhüdü kapsamında bu anlaşmayı 5 yıl uzatmıştır.” denildi.

Anlaşma kapsamında Rusya’nın kıtalararası balistik füzeleri, denizaltından fırlatılan balistik füzeleri ve bombardıman uçaklarının sınırlandırılacağı; ABD'li müfettişlerin Rus nükleer tesislerini görme olanağına sahip olduğu açıklandı.

Anlaşmanın yeni geçerlilik tarihi 5 Şubat 2026 oldu.

Son nükleer anlaşma

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları’nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki "Yeni START" anlaşması, Washington ile Moskova arasındaki yürürlükteki son nükleer anlaşma niteliğini taşıyor.