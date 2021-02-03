BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani, "Rus muhalefet figürü Aleksey Navalny'nin dün Moskova'da bir mahkeme tarafından hapis cezasına çarptırılması bizi derinden korkutuyor" dedi.

"Keyfi, haksız ve açıkça mantıksız"

Navalny’e geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasının, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrildiğini hatırlatan Shamdasani, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 2017'de oy birliğiyle bu kararı, "keyfi, haksız ve açıkça mantıksız" bulduğunu açıkladı.

Rus muhalif Navalny’e hapis kararından sonra muhaliflerin sokağa çıktığını ve dün gözaltına alınanların sayısının 1400'e kadar çıktığına dair haberler olduğunu vurgulayan Shamdasani, "Rusya'daki yetkilileri, barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü haklarını kullandıkları için dün ve son birkaç haftadır ülke çapında düzenlenen protestolarda gözaltına alınanların tamamını derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz" dedi.

Shamdasani, Rus hükümetini, göstericilere uluslararası hukuk kapsamındaki sorumluluklarına göre muamele etmeye davet etti.

Navalny’nin hapis cezası

Dün, Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine, Moskova Şehir Mahkemesinde Navalny aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalny’a geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalny’nin kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.