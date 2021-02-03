Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de toplandı.

Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

65 yaş üzerinin aşılanmasına başlanacak

Bugüne kadar 2 milyon 400 bin kişinin aşının ilk dozunu yaptırdığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü büyüklerimizin ve aşama aşama 2. gruba dahil vatandaşlarımızın aşılanmasına geçilecektir. Tedarik planlaması ve aşı programımız planlandığı şekliyle sürmektedir."

Mutasyonlu virüs

Mutasyonlu virüs ile ilgili de toplantıda konuşulduğu vurgulandı:

"Bu hususu dikkatle takip ediyoruz. Belli mutasyonlarda bulaşıcılığının daha yüksek olduğu yönünde bulgular var. Böyle durumlarda tedbirlerde gevşeme, riskin daha fazla artmasına yol açabilecektir. Ülkemizde mevcut İngiltere mutasyonları dışında 2 vatandaşımızda Güney Afrika varyantı, 1 vatandaşımızda da Brezilya varyantı ile karşılandı. Bu vatandaşlarımız tedbir kapsamında hastanede izole edilmektedir. Temaslıları da benzer şekilde izole edilmiş durumdadır."

"Hareketlilikle beraber doğacak muhtemel risklere karşı sıkı takip yapılacak"

Yüz yüze eğitimin başlayacağının altının çizildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sınırlı da olsa artan hareketlilikle beraber doğacak muhtemel risklere karşı sıkı bir takip yapılacaktır. Elde edilecek bulgular sonraki adımlarımızın belirleyicisi olacaktır. Biliyoruz öğrencilerimiz okullarını, öğretmenlerimiz öğrencilerini özledi. Ailelerimizin bu husustaki endişelerinin farkındayız. Ancak salgının hızının artması ile kaybolabilecek hayatların telafisi mümkün değildir. Bunu gözeterek çok hassas bir denge içinde hareket etmemiz gerekmektedir."