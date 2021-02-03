Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu virüsün yayılımına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, şu ifadelere yer verdi:

"Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu. İki Güney Afrika, bir de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz."

Vaka sayıları yükselmeye devam ediyor

Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 102 yeni vaka, 632 yeni hasta tespit edildi. 117 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

8 bin 102 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 501 bin 79'a yükseldi.

Hasta sayısı düşüyor

Hasta sayısındaki düşüş ise devam ediyor. Son 24 saatte 632 yeni hasta tespit edildi.

117 kişinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 26 bin 354 oldu.

8 bin 314 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen sayısı da 2 milyon 387 bin 384'e yükseldi.

65 yaş üzerinin aşılanmasına başlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

Bakan Koca, bugüne kadar 2 milyon 400 bin kişinin aşının ilk dozunu yaptırdığı belirtierek şöyle dedi:

"İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü büyüklerimizin ve aşama aşama 2. gruba dahil vatandaşlarımızın aşılanmasına geçilecektir. Tedarik planlaması ve aşı programımız planlandığı şekliyle sürmektedir."