Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 22:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Boğaziçi protestoları: 30 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda, adliyeye sevk edilen 51 kişiden 30'u tutuklama, 12'si ev hapsi, 9'u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Şubat'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde yapılan izinsiz gösteriler sırasında gözaltına alınan 51 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
Gözaltına alınan 51 kişiden 30'u tutuklama, 12'si ev hapsi, 9'u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevkedildi.
Etiketler: Boğaziçi Üniversitesi Son Dakika
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