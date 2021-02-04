Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Görüşme, saat 15.30'da başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gün içindeki bir diğer görüşmesi de Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile olacak.



