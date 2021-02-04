Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 02:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ı kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Görüşme, saat 15.30'da başlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gün içindeki bir diğer görüşmesi de Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile olacak.
Etiketler: Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
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