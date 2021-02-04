Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 09:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre teröristler, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine sızma girişiminde bulundu.
Sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 5 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Etiketler: Askeri Operasyon PKK/YPG Terörle Mücadele
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