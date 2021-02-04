Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre teröristler, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine sızma girişiminde bulundu.

Sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 5 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.